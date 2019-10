Foodwatch dénonce la présence d'huiles minérales dans du lait maternisé

SANTE - L'association Foodwatch dénonce la présence de dérivés d'hydrocarbures dans des laits en poudre pour bébés "vendus en France par Nestlé et Danone". Elle demande leur rappel, et des engagements des deux géants de l'agroalimentaire à les faire disparaître à l'avenir.

Foodwatch (littéralement "surveillance alimentaire" en anglais) est une organisation non gouvernementale (ONG) de défense des consommateurs qui, comme son nom l’indique, surveille la composition des aliments. Et son dernier rapport, publié ce jeudi, sur la base de tests effectués dans trois laboratoires certifiés, cible le lait en poudre à destination des enfants en bas âge. Pour un constat inquiétant : "Deux laits sur les huit achetés en France montrent une contamination inacceptable d'hydrocarbures aromatiques d’huiles minérales, aussi appelés MOAH. Ces substances toxiques sont reconnues potentiellement cancérogènes, mutagènes et perturbateurs endocriniens."