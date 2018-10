Alimentation : rappel de pâtes Panzani et d’œufs Les Poulettes

"Torti", "coquillettes", "serpentini" et "coude rayé". Plusieurs variétés de pâtes de la marque Panzani font l’objet d’un rappel.

Selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ces produits présentent un "risque d’odeur et de goût terreux". Les pâtes concernées ne doivent pas être consommées et doivent être rapportées en magasin.





Par ailleurs, le ministère de l’agriculture rappelle les œufs de la marquette EARL Les Poulettes commercialisés depuis le 1er septembre 2018. Des œufs, portant la référence 1 FR NAF 01 sont vendus par boîtes de 6, 12 ou 30.