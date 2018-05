Plus de cent aliments épinglés par 60 millions de consommateurs

Le dossier, d'une centaine de pages, attaque l'industrie alimentaire sans concessions. Quelque peu anxiogène, il vise cependant à donner des armes et des clés aux consommateurs en rapprochant chaque produit d'une série d'études internationales. Ainsi, 60 millions frappe puis explique, analyse et conseille le consommateur sur le meilleur comportement à adopter. Le nouveau système d'étiquetage Nutriscore (basé sur les cinq lettres A, B, C, D, E, et un code couleurs) est décortiqué, les différentes appellations du sucre et des édulcorants éclaircies, et une liste de 50 additifs "à proscrire", allant du E102 au E951, est établie.





Mise en cause, l'Association Nationale des Industries Alimentaires (Ania), qui représente 17.000 entreprises françaises du secteur agroalimentaire, a regretté auprès de l'AFP un dossier qui ne fait selon elle "qu'alimenter les peurs". Il "mélange des études sérieuses avec d'autres qui le sont beaucoup moins", dans le but de "faire douter les consommateurs", alors que le secteur fait "beaucoup d'efforts" dans le sillage des États généraux de l'alimentation "pour tenir ses engagements afin de parvenir à une alimentation plus sûre, plus saine et plus durable", indique une porte-parole.