Allergie ou coronavirus : comment faire la différence ?

Les pollens sont là, et avec eux, quelques symptômes qui, en période de pandémie de coronavirus, peuvent parfois donner des sueurs froides à certains. Pour bien faire la différence entre tout cela et vous aider à ne pas trop angoisser, nous avons demandé au Dr Gérald Kierzek de nous expliquer concrètement, quelles étaient les différences de symptômes et comment faire passer une petite crise allergique, en restant chez soi.

LCI : Comment distinguer les symptômes du covid-19, de ceux de l’allergie au pollen ?

Dr Gérald Kierzek : Il est souvent difficile de faire la différence. Les antécédents de rhume des foins ou d’allergie permettent au patient de reconnaître ses symptômes (nez ou gorge qui grattent, éternuements, toux éventuelle). La principale différence avec le Coronavirus est l’absence de fièvre dans l’allergie contrairement au COVID-19. La notion d’entourage malade est également importante pour déterminer un contage possible au coronavirus. La conjonctivite (yeux rouges) peut aussi prêter à confusion avec l’allergie. Les yeux rouges se voient dans les 2 pathologies ! L’évolution permettra de faire la différence, ou pas ! Dans l’immense majorité des cas, le COVID guérit spontanément. La prise d’anti-allergiques diminuera les symptômes allergéniques.

LCI : En période de covid, on nous conseille d’aérer mais en aérant, on fait rentrer les pollens. Comment procéder ?

Dr Gérald Kierzek : Non, il faut aérer car les allergiques aux pollens sont souvent allergiques aux acariens aussi et à la poussière. Ne pas aérer accumule ces particules à l’intérieur de la maison. De même l’humidité qui pourrait stagner en l’absence d’aération aggrave la situation. Se confiner ne veut pas dire ne pas ouvrir les fenêtres. Au contraire : aérez régulièrement matin et soir et profitez de la diminution de la pollution extérieure.

LCI : Que faut-il se dire pour se rassurer, au lever par exemple, si on a le nez bouché ?

Dr Gérald Kierzek : Dans le cas du coronavirus, la perte d’odorat ne s’accompagne pas d’obstruction nasale (nez bouché). Le nez bouché est donc bon signe ! De même, il est fréquent au réveil d’avoir ce signe, de même que la gorge sèche liée à la déshydratation de la nuit. Pas de panique, un verre d’eau et éventuellement l’humidification de la pièce pour la prochaine nuit (seau d’eau à côté) sont de bonnes solutions. En cas d’autres symptômes, appelez votre médecin traitant au téléphone, ou en téléconsultation.