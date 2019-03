Allergies : davantage de personnes touchées ?

En 1970, 3% de la population de l'Hexagone seulement est touchée par des allergies. Ce taux est passé à 30% en 2010, et pourrait atteindre 50% en 2050, selon les spécialistes. La situation mondiale est également inquiétante : une personne sur deux sera allergique d'ici 30 ans d'après les experts. Mais comment expliquer cette augmentation ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.