Alzheimer : la ministre de la Santé confirme le déremboursement des médicaments jugés inefficaces

Pour prendre sa décision, la ministre de la Santé s'est appuyée sur l'avis de la Haute Autorité de santé (HAS). Cette dernière a publié vendredi des recommandations sur la prise en charge des malades de type Alzheimer. Et dans le "parcours de soins et d'accompagnement" préconisé, les médicaments sont absents. Déjà, en 2016, la commission de transparence de la HAS avait jugé que les quatre médicaments anti-Alzheimer (Aricept, Ebixa, Exelon, Reminyl) et leurs génériques avaient "un intérêt médical insuffisant pour justifier leur prise en charge". Cet avis, qui avait suscité l'inquiétude d'associations de malades, n'avait pas été suivi par la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine.





La maladie d'Alzheimer, qui se traduit par une dégénérescence du cerveau et des pertes de mémoire, touche, avec d'autres démences, entre 850.000 et 1,2 million de personnes en France, selon les chiffres officiels. Il ne s'agit toutefois que d'estimations, car le nombre réel de malades est difficile à quantifier.