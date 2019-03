Angine : les tests en pharmacie vont être remboursés

Vous avez un mal de gorge persistant ? Avant de courir chez votre médecin, il est possible de faire un simple test chez votre pharmacien, moyennant 10 euros. Test qui sera dorénavant remboursé à partir du 1er janvier 2020, d’après Le Parisien. Le quotidien affirme que Matignon va annoncer cette mesure ce lundi lors du comité interministériel de la santé.





Objectif de la manœuvre : soulager d’une part le travail des médecins dont les cabinets sont surchargés. Le gouvernement souhaite également empêcher l’utilisation excessive d’antibiotiques - susceptible de provoquer de la résistance bactérienne. Les angines représentent notamment 10% des prescriptions d’antibiotiques par an (9 millions de cas). Ce alors dans 80% des cas, elles sont d’origine virale et se soignent avec des antalgiques. De mauvaises prescriptions qui coûtent 20 millions d’euros par an.