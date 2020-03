Animaux en coma éthylique ou brûlés à la javel : des vétérinaires s'inquiètent de certains "comportement surréalistes"

En pleine période d'épidémie du coronavirus, les vétérinaires tirent la sonnette d'alarme sur les comportements inappropriés chez certains possesseurs d'animaux de compagnie. Ainsi, depuis le début du confinement, des vétérinaires de Haute-Savoie ont reçu, par exemple, "des chats en coma éthylique après avoir été lavés au gel hydroalcoolique" et constaté "des intoxications et des brûlures cutanées à cause de l’utilisation de désinfectant sur les chiens et les chats".