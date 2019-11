Annonces d'Édouard Philippe : quelles pistes pour répondre à la crise des hôpitaux ?

C'est peu dire que ces annonces seront regardées de près. Pris de court par un mouvement social inédit de l'hôpital public, le gouvernement doit dévoiler ce mercredi matin "un plan d'urgence" censé "renforcer" et "accélérer" une stratégie annoncée il y a plus d'un an.

"La situation est encore plus grave que celle que nous avions analysée" : Emmanuel Macron lui-même a fini par l'admettre lors de son allocution impromptue en marge d'un déplacement à Epernay (Marne) jeudi dernier, promettant des "décisions fortes" pour l'hôpital. Au même moment, plusieurs milliers de chefs de service, médecins, infirmiers, aide-soignants ou encore internes manifestaient partout en France, lors d'une grève suivie par un quart des médecins hospitaliers et plus d'un paramédical sur dix.