Antibiotiques : des médecins inquiets face "aux excès"

Chaque année, les Français consomment près de 800 tonnes d'antibiotiques, parfois sans aucune nécessité. Des médecins tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme car cette surconsommation rend les bactéries plus résistantes, et les médicaments beaucoup moins efficaces. Cette préoccupation est d'ailleurs devenue mondiale car cette semaine, l'OMS a rappelé l'urgence de mettre au point de nouveaux médicaments.



