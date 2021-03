Anticorps de synthèse : la France autorise deux traitements limitant les formes graves de Covid-19

C’est la première autorisation, en France, de bithérapies à base d’anticorps de synthèse. Ce lundi, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a annoncé que deux traitements vont pouvoir être utilisés pour les adultes les plus susceptibles de développer des formes graves du Covid-19. Les traitements concernés sont des combinaisons de casirivimab et d'imdevimab, développée par le laboratoire Roche, et de bamlanivimab et etesevimab, par Lilly France.