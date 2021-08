Après avoir acheté un faux pass sanitaire, peut-on faire marche arrière ?

Après la désobéissance, le temps du regret ? Après avoir déboursé plusieurs centaines d'euros pour obtenir un QR Code sans se faire vacciner, des patients changent d'avis pour diverses raisons : crainte d'attraper le virus après avoir vu leur proche tomber malade, ou peur des sanctions pécuniaires et pénales (jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende pour usage de faux). Finalement, et alors que le pass sanitaire est nécessaire pour de nombreux actes de la vie quotidienne (jusqu'au 15 novembre), ils souhaitent recevoir de vraies injections. Sur les réseaux sociaux, des messages laissent imaginer les affres d'une situation devenue administrativement kafkaïenne. Comment doivent-ils procéder ?

En parallèle, les professionnels de santé doivent aussi alerter l'Agence Régionale de Santé (ARS) concernée ainsi que les forces de l'ordre qui lancent une enquête. À ce moment-là, "soit le médecin apprend qu'on a usurpé son identité et peut porter plainte. Soit, il a délivré une fausse attestation de vaccination et devra en assumer les conséquences", souligne le Dr Lehmann.

"Au niveau national et dans chaque caisse, les équipes de lutte contre la fraude collaborent activement avec les services de police et de justice à l’identification de telles pratiques", nous indique en effet la CPAM. "Les attestations frauduleuses de vaccination contre la Covid-19 et le trafic qui en découle est un sujet de préoccupation pour tous les acteurs du système de santé, et notamment pour l’Assurance Maladie. Nous faisons tout pour les identifier et les stopper."

Aussi, l'organisme assure être "en train de réfléchir à une solution pour nettoyer les faux QR code de (sa) base de données, tout en laissant la possibilité à ceux qui le souhaitent de se faire vraiment vacciner", tout en dédouanant les médecins - sollicités par ces derniers - de représailles pénales (jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende).