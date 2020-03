Après des essais "prometteurs", Sanofi prêt à offrir du Plaquenil pour soigner près de 300.000 malades du coronavirus

Plus tôt dans la journée de mardi, la porte-parole du gouvernement français avait indiqué que ces essais cliniques étaient "prometteurs" et seraient étendus sur un plus grand nombre de patients.

Ces nouveaux essais cliniques "seront réalisés avec une équipe indépendante du professeur (Didier) Raoult", a précisé Sibeth Ndiaye à l'issue d'un Conseil des ministres, en soulignant qu'à ce stade "nous n'avons pas de preuve scientifique" que ce traitement fonctionne. Plusieurs experts appellent en effet à la prudence en l'absence d'études plus poussées et en raison des effets indésirables qui peuvent être graves, notamment en cas de surdosage.

"J'ai pris connaissance des résultats et j'ai donné l'autorisation pour qu'un essai plus vaste par d'autres équipes puisse être initié dans les plus brefs délais sur un plus grand nombre de patients", a de son côté indiqué lors d'une conférence de presse téléphonique le ministre de la Santé Olivier Véran.

Ce dernier a émis l'espoir que ces nouveaux essais permettraient "de conforter les résultats intéressants" obtenus par le professeur Raoult. Mais "il est absolument fondamental d'asseoir toute décision de politique publique en santé sur des données scientifiques validées, et les processus de validation, on ne peut pas négocier avec", a-t-il souligné à propos de ces

essais.