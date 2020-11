Après la Corse, un deuxième foyer de grippe aviaire détecté dans les Yvelines

Après la Russie et le Kazakhstan cet été, et les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Belgique ces dernières semaines, c'est au tour de la France de subir l'épizootie de H5N8. Un virus qui se propage par les oiseaux migrateurs et qui a touché un deuxième département en France, trois jours à peine après la Corse. Le ministère de l'Agriculture et de l'alimentation a annoncé jeudi qu'un nouveau cas de grippe aviaire avait été détecté dans une animalerie située des Yvelines en région parisienne.

Des analyses ont révélé "la présence du virus H5N8, identique à celui détecté en Haute-Corse (...) l'enquête épidémiologique se poursuit afin d’identifier les liens entre ces deux foyers et l'origine de la contamination". Le virus est "non transmissible à l'homme", précise le communiqué du ministère, la maladie n'étant pas considérée comme dangereuse pour les humains. La consommation de volailles, de foie gras et d’œufs n'est à ce jour pas déconseillée par le ministère de l'Agriculture.