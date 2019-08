Pont du 15 août : les urgences encore plus débordées que d'habitude

Avec le pont du 15 août 2019, de nombreux patients se retrouvent sans médecins. Ils se ruent alors aux urgences. À Besançon, en Bourgogne-Franche-Comté, le week-end prolongé de l'Assomption s'annonce chargé pour ce service. Il ne compte que treize urgentistes pour 100 hospitalisations par jour pendant la période estivale. À Lons-le-Saunier, la situation est encore plus critique. Un week-end particulièrement chargé commence pour les urgentistes.



