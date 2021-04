AstraZeneca : le risque de thrombose est-il vraiment 50 fois plus faible qu'avec un long vol en avion ?

Ces annonces suffiront-elles à convaincre les patients réticents, qui cherchent en priorité à se voir administrer une dose du vaccin Pfizer ou Moderna ? Difficile à dire, mais Olivier Véran a profité d'une conférence de presse cette semaine pour poursuivre l'entreprise de réhabilitation d'AstraZeneca. Certes, a reconnu le ministre de la Santé, "dans de très rares cas, il peut provoquer des thromboses, c'est-à-dire la formation de petits caillots qui peuvent boucher la circulation veineuse", mais cela ne concerne dit-il que "cinq cas environ pour 1 million de personnes vaccinées". En comparaison, "si vous prenez l'avion pour traverser l'Atlantique, vous avez un risque également de faire des thromboses, parce que vous allez être moins mobile. Et ce risque, il est cinquante fois plus élevé que si vous vous faites vacciner par AstraZeneca." Un parallèle parlant... Mais pas forcément très juste.

Selon les dernières données de pharmacovigilances dévoilées, on a recensé depuis le début de la vaccination 27 cas de thromboses en France, dont 8 décès. Des chiffres qui portaient sur quelque 3,2 millions d'injections réalisées avec le vaccin AstraZeneca. Un rapide calcul permet donc d'aboutir à l'estimation suivante : 8,4 cas en moyenne pour 1 million de personnes vaccinées (et "2,5" décès). Soit un tout petit peu plus que ce qu'expliquait cette semaine Olivier Véran.

Le ministre établit par ailleurs un parallèle avec les cas de thromboses observés lors de longs trajets en avion. Si l'on suit ses propos, on en déduit que leur taux d'incidence est compris entre 5x50 et 8x50 pour un million de personnes, soit entre 250 et 400 cas. Lorsque l'on épluche la littérature scientifique à ce sujet, on retrouve des ordres de grandeur similaires, de l'ordre d'un cas pour 6.000 passagers lors des vols long-courrier de plus de 4 heures. Un chiffre partagé notamment dans un rapport de l'OMS et qui équivaut à 166 cas environ pour 1 million de voyageurs.