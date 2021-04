Que sait-on des effets indésirables des différents vaccins contre le Covid-19 ?

Depuis le lancement de la vaccination le 27 décembre 2020, plus de 9.815.000 injections ont été réalisées. Sur ces 9 millions d'injections, 12.249 cas d’effets indésirables ont été analysés, soit 0,2%. Parmi les effets indésirables identifiés, 24% sont graves, soit environ 2939 cas. C'est ce que révèle l'étude publiée par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'AstraZeneca n'est pas le vaccin qui a causé le plus d'effets indésirables.

En valeur absolue comme relative, c'est bien chez Pfizer qu'on trouve le plus d'effets indésirables. On en recense ainsi 12.249 chez le laboratoire germano-américain, qui a injecté plus de 7 millions de doses en dose, soit 0,6%, 7439 chez AstraZeneca sur 1,9 millions d'injections soit 0,38% et 577 chez Moderna pour 600.000 injections soit 0,09%. Parmi ces effets indésirables, 0,138% sont des formes graves pour Pfizer, 0,098% pour AstraZeneca, 0,0153 pour Moderna.