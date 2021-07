Attention à cette étude qui conclut que la balance bénéfice-risque de la vaccination est "à revoir" Fred TANNEAU / AFP

BIDON - Une étude relayée par les sphères anti-vaccin conclut que pour trois décès contre le Covid-19 évités grâce à la vaccination, celle-ci en "inflige" deux. Des conclusions erronées et portées par une méthodologie trompeuse.

Le titre de l'étude est on ne peut plus clair. "Sécurité des vaccins contre le covid-19 : les politiques vaccinales sont à revoir." Menée par une équipe de cinq chercheurs et publiée le 24 juin dans la revue scientifique Vaccines, elle tente de réévaluer le "bénéfice" de la vaccination contre le coronavirus. Et, selon les conclusions des auteurs, le constat est affligeant. "Pour trois décès évités par la vaccination, nous devons en accepter deux infligés par la vaccination", assurent-ils. La preuve d'un "manque de bénéfice clair" qui devrait "amener les gouvernements à repenser leurs politiques de vaccination".

Ces travaux, en anglais, ont d'abord été partagés outre-Atlantique avant de trouver un écho dans l'Hexagone. Notamment via le blog France Soir, dans un article du 25 juin et lors d'une conférence au sein de l'IHU-Méditerranée de Marseille, diffusée sur Youtube. Or, la méthodologie de ces travaux laisse à désirer. Et a poussé la revue elle-même à reconnaitre que les résultats étaient "incorrects et déformés".

Une méthodologie "affreuse"

Pour réévaluer la balance bénéfice-risque, les auteurs ont voulu mesurer le premier critère. Ils précisent avoir utilisé une étude observationnelle réalisée en Israël et publiée le 15 avril afin de calculer l'efficacité du vaccin en population générale. Une première source qui possède un gros défaut. Elle n'a été conduite que sur six semaines, comme l'a relevé sur Twitter Gideon Meyerowitz-Katz, épidémiologiste à l'Université de Wollongong en Australie. Il note que l'étude porte sur une période s'étalant du 20 décembre au 1er janvier 2021. Soit lorsque seulement 3% de la population du pays était immunisée. La première source atténue donc les réels effets du vaccin. Quand la deuxième exagère les risques. Les chercheurs ont en effet récupéré le nombre de décès signalés après la vaccination via le système néerlandais de pharmacovigilance. Seulement, comme nous l'avons expliqué à de nombreuses reprises, ces rapports comptabilisent simplement les signalements de personnes décédées suivant la vaccination, et non pas à cause de la vaccination. Rien n'établit de lien de causalité avec les vaccins. Les autorités sanitaires des Pays-Bas précisent d'ailleurs explicitement sur leur site qu'un "effet secondaire rapporté n’est pas forcément lié au vaccin". Utiliser ces données de la sorte relève donc d'un "charabia absolu" et d'une "mauvaise interprétation fondamentale de l'épidémiologie", pour reprendre les mots de Gideon Meyerowitz-Katz.

Il n'est pas le seul à avoir remis en cause le travail de cette équipe. Le scandale dans le monde scientifique est tel que trois membres du comité de relecture de cette revue scientifique ont démissionné et demandé que l'article soit retiré. Parmi eux, la chercheuse Katie Ewer, qui a décrit la publication de cette étude comme relevant d'une "grossière négligence".

La revue elle-même a dû reconnaître les problèmes de cette étude, publiant une "expression de préoccupation", quelques jours à peine plus tard, le 28 juin. Objectif : "Alerter les lecteurs sur les préoccupations importantes concernant l'article". "De sérieuses inquiétudes ont été soulevées au sujet d'une mauvaise interprétation des données et des conclusions", écrit la revue Vaccines, assurant mener une enquête afin de savoir comment ce papier a pu passer entre les mailles du filet. En attendant, il est toujours en ligne. Accompagné d'un simple message d'alerte sur ces "préoccupations". Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr

Felicia Sideris Twitter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.