Attention, cette infographie relativisant la mortalité du Covid-19 est mensongère

Un personnage dessiné pointe du doigt cette cause de mortalité, apparaissant bien moindre que les autres et lance "Oh mon dieu ! Alerte générale ! Arrêtez le monde entier ! Nous allons tous mourir !!" Une manière de dénoncer avec ironie l'inquiétude des pouvoirs publics face à un virus qui serait en réalité bien moins dangereux que les accidents de la route ou encore le tabac. Des comparaisons pour le moins trompeuses, qui s'appuient sur des chiffres non sourcés.

Le Covid-19 serait-il au fond relativement inoffensif ? Des internautes l'affirment, et n'hésitent pas pour le prouver à relayer des infographies aux conclusions sans appel. L'une d'elles, relayée plusieurs milliers de fois , prend la forme d'un graphique en barre où sont comparées diverses causes de mortalité. Alcool, sida, paludisme ou encore cancer sont représentés, avec des chiffres associés correspondant au nombre de morts. Le Covid-19 est également représenté, mais apparaît comme minuscule en comparaison.

Après quelques recherches, il est possible de remonter l'origine de cette infographie. On la retrouve dans sa version de base en anglais, publiée au mois d'avril. La légende indique alors que les chiffres correspondent à la mortalité enregistrée à l'échelle mondiale pour les seuls mois de janvier et de février 2020.

Si l'on comprend que les données ici représentées ne correspondent pas du tout aux bilans observés au stade actuel de l'épidémie, est-il pour autant légitime d'affirmer que le Covid-19 est bien moins meurtrier que les autres causes ici listées ? À l'échelle de la France, pas du tout. En seulement 8 mois, le virus a ainsi causé la mort d'un peu moins de 35.000, soit 10 fois plus que les accidents de la route sur les 12 mois de l'année écoulée.

Quid des autres causes de mortalité ? Selon les dernières données disponibles (datant de 2016), le VIH a tué en France 303 personnes, soit plus de 100 fois moins que le Covid-19 en 8 mois. Pour le tabac, nous disposons d'estimations, qui tablent sur environ 75.000 décès par an. En ce qui concerne l'alcool, des analyses fournies par Santé Publique France font état de 41.000 décès par an. Par ailleurs, les comparaisons avec le paludisme, pour un pays comme la France, n'ont pas lieu d'être : en effet, il s'agit d'une maladie très rare, dont les cas sont quasi systématiquement importés. Le seul département où la maladie sévit à l’état endémique est la Guyane.

Le dernier point de comparaison concerne le cancer, qui a causé la mort de 157.000 personnes en France en 2018. Le bilan à l'issue de l'année 2020 pour le Covid-19 pourrait se révéler inférieur, mais l'écart sera bien moindre que ne pouvait le laisser suggérer l'infographie relayée en masse ces derniers temps sur les réseaux sociaux.

En résumé, il convient donc de se méfier des parallèles réalisés en ligne entre le Covid-19 et d'autres causes de mortalité. L'infographie qui se propage actuellement sur les réseaux sociaux s'appuie sur une version anglophone datant du printemps et dont les données portaient uniquement sur les mois de janvier et février. Toute utilisation dans le contexte actuel s'avère logiquement trompeuse et source de confusion.