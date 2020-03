AUDIO - Confinement : "Les Français prennent ça trop à la légère", selon Emmanuel Macron

En visite à l’Institut Pasteur de Paris, jeudi, Emmanuel Macron a jugé que beaucoup trop de Français prennent "à la légère" les consignes et continuent de traîner dehors. "Quand je vois que des gens continuent à aller au parc, à la plage ou à se ruer sur les marchés ouverts (c’est qu’) ils n'ont pas compris les messages", a déploré le chef de l’Etat, estimant que trop de personnes "abusaient" des autorisations de sortie et que les mesures "n’étaient pas assez respectées". "Ils ne veulent pas réaliser ou ne réalisent pas que c'est à la fois pour eux et pour protéger ses proches. Il faut qu'on responsabilise. Etre citoyen, c'est ça," a rappelé le président de la République.

Le monde médical appelle désormais à une prolongation du confinement pour enrayer l’épidémie et soulager les hôpitaux, notamment les services de réanimation. Geneviève Chêne, la directrice générale de l'agence sanitaire Santé publique France, a estimé qu’aller au-delà des deux semaines initiales "sera très vraisemblablement nécessaire". Selon elle, il faudra attendre "entre 2 et 4 semaines" pour en observer les effets sur la dynamique de l'épidémie. Même son de cloche du côté de l'Intersyndicale nationale des internes (INSI). L'INSI a appelé les autorités à "cesser les demi-mesures et les discours équivoques" et demandent un "confinement total et absolu de l'ensemble de la population". "Moins le confinement sera strictement appliqué, plus les réanimations seront saturées, plus nous devrons faire des choix", préviennent-ils.

Des préfets ont commencé, jeudi, à prendre des mesures pour interdire l’accès aux forêts ou plages au public. Ce vendredi matin, les forces de l'ordre ont commencé à interdire l'accès des quais de Seine aux joggeurs, a pu constater LCI.

La France a enregistré 108 décès supplémentaires en 24 heures, portant le total à 372 depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Au total, plus de 10.000 cas de contamination ont été recensés, dont au moins 4.761 hospitalisations. Mais le ministre de la Santé estime que le chiffre pourrait être deux fois plus important.