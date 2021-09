Aux États-Unis, le Covid a fait plus de morts quel la grippe espagnole... et en France ?

Depuis le début de la pandémie, les États-Unis sont durement frappés par le Covid-19. Avec 676.059 décès, le pays déplore le plus lourd bilan au monde devant le Brésil (590.955) et l'Inde (445.133). Depuis lundi et selon les données de l'université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière, ce même bilan a également ôté à la grippe espagnole son titre de pandémie la plus grave de l'histoire récente des États-Unis, qui avait touché près de 40% de la population avec un taux de mortalité de 5%.

D'après des historiens et les Centres de prévention et de lutte contre les maladies, la principale agence sanitaire américaine, la grippe a tué, entre 1918 et 1919, 675.000 personnes dans le pays. Qu'en est-il en France ?