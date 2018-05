"Personne ne croyait vraiment à tout ça" : des chirurgiens français réussissent une greffe de trachée, une première

"Les organes artificiels (...) c'est vraiment ce qui va révolutionner la médecine", dit le Pr Emmanuel Martinod. Son choix a été de transformer par "ingénierie tissulaire" des aortes, plus grand canal sanguin du corps humain, en trachées, un conduit du système respiratoire.





Les aortes avaient été prélevées sur des donneurs décédés, et cryogénisées (conservées à -80°C). Leur tissu a été greffé à la place d'une trachée préalablement retirée. "On est allé de surprise en surprise, puisque dans un premier temps on a vu une régénération d'épithélium, qui est la couche la plus superficielle", décrit le Pr Martinod. "Et ensuite, ça, ç'a été la plus grosse surprise : l'aorte s'est transformée en trachée", se mettant d'elle-même à assurer les fonctions respiratoires. "Ce n'est pas de la magie", mais "personne ne croyait vraiment à tout ça", ajoute-t-il.