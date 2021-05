Avec un nouvel algorithme, Santé Publique France met fin aux chiffres faussés des cas positifs

Alors, comment une telle erreur a-t-elle été possible ? Concrètement, la base de données SI-DEP intègre les tests PCR mais aussi les tests antigéniques, aussi appelés les tests rapides, les tests salivaires et les tests PCR faisant l’objet de criblage afin d’identifier le variant responsable de la contamination. Comme le détaille SPF, "une personne peut donc être testée à plusieurs reprises, dans des endroits différents, avec des types de tests différents et dans des intervalles de temps courts". Plusieurs personnels de santé différents pouvant être chargés de rentrer ces données médicales dans le système SI-DEP, cela a pu conduire à enregistrer deux fois le même profil sans s’en rendre compte. En effet, un doublon s’opérait lorsque la saisie des informations d’un même patient n’était pas totalement identique : "Lorsque les données nominatives d’un même patient n’étaient pas saisies exactement de la même façon, deux pseudonymes différents pouvaient être générés pour une seule personne testée deux fois, sans qu’il soit possible de l’identifier comme un doublon".

Dans son bulletin hebdomadaire, SPF explique encore que "les indicateurs ont été recalculés à l’échelle de tout le territoire, ce qui a permis l’élimination de doublons". Et qu’une "homogénéisation de la saisie des informations (passage automatique en majuscule, caractères spéciaux, etc…) et une simplification des traits d’identité retenus (nom de naissance, premier prénom, âge et sexe) pour générer le pseudonyme ont été développées pour s’assurer que, pour une même personne, le même pseudonyme soit toujours produit".