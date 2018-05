Bactérie E.Coli : rappel de reblochons chez E.Leclerc, un enfant toujours hospitalisé

Dans un communiqué commun, les deux ministères indiquent avoir identifié "sept cas d'infections à Escherichia coli, dont six syndromes hémolytiques et urémiques survenus chez des enfants âgés de un an et demi à 3 ans". "Les investigations menées par les autorités sanitaires ont confirmé un lien épidémiologique entre ces cas et la consommation de reblochons entiers au lait cru de marque 'Nos régions ont du talent' commercialisés dans les enseignes Leclerc de plusieurs régions", poursuit le communiqué. Les enquêtes se poursuivent sur la recherche de l’origine de la contamination.





Six enfants ont dû être hospitalisés et l'un d'entre eux l'était encore ce vendredi. Les autorités espèrent en savoir plus sur l'origine de la contamination "dans les heures ou dans les jours qui viennent puisque les enquêtes se poursuivent", a indiqué à l'AFP la direction générale de l'Alimentation (DGAL), qui dépend du ministère de l'Agriculture. "Santé Publique France continue à analyser les remontées des hospitalisations qu'ils ont. Il pourrait y avoir d'autres enfants qu'on pourra rattacher à cet épisode, on ne peut pas l'exclure", a-t-on ajouté à la DGAL, précisant que l'enquête de traçabilité permettra "éventuellement d'identifier des lots supplémentaires qu'il faudrait considérer comme étant à risques".