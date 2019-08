Baigneurs contaminés par la leptospirose en Haute-Saône: deux jeunes toujours hospitalisés dans un état "grave"

Deux des trois jeunes contaminés en Haute-Saône par la leptospirose, maladie infectieuse potentiellement mortelle surnommée "la maladie des rats", étaient toujours hospitalisés samedi 3 août dans un état "grave", a indiqué l'Agence régionale de Santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté. Leur état est toutefois "stable", a précisé à l'AFP Marc Di Palma, médecin à l'ARS. Un de leurs amis a également été contaminé et hospitalisé mais son "état de santé s'est amélioré rapidement."





Ces trois personnes faisaient partie d'un groupe de six jeunes venus se baigner dans la rivière L'Ognon, à Pesme en Haute-Saône, dans une zone de baignade non contrôlée, et donc sans contrôle sanitaire. Selon la préfecture de Haute-Saône, ces trois cas sont les "seuls (...) détectés à ce jour" dans la région. Les deux jeunes les plus sévèrement touchés ont été "hospitalisés pour une symptomatologie grave (...), avec des problématiques touchant certains organes", a précisé Di Palma. Leur évolution, "stable", "nécessite une surveillance importante. Ils sont pris en charge dans services spécialisés", a-t-il ajouté.