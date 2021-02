Baisse des contaminations au Covid dans le monde : les explications de Gérald Kierzek

L’OMS a constaté une nette baisse du nombre de nouveaux cas de Covid-19 la semaine passée, par rapport à la semaine précédente. Avec 2,7 millions de nouvelles contaminations, c’est une baisse de 16 % au niveau mondial. Comment l'expliquer?

Gérald Kierzek : C'est important. C'est ce qui se passe dans le monde et c'est ce qui se passe aussi en France sur plusieurs indicateurs. Ce n'est pas uniquement les hospitalisations, le nombre de cas ou les décès. Mais c'est globalement une stabilité ou une diminution de ces indicateurs. Tout simplement parce qu'en France, on sait mieux prendre en charge, on sait mieux soigner. On soigne aussi précocement et on hospitalise avec de l'oxygène, de la cortisone. De fait, on réduit le taux de mortalité. La seconde chose, c'est que tout ne se passe pas de la même manière partout sur le territoire. Les régions un peu plus rouges que d'autres ont été sensibilisées et cela a eu une certaine efficacité. C'est aussi la différence entre les modèles mathématiques qui prédisent une espèce de croissance un peu exponentielle, linéaire de l'épidémie, et la réalité de l'être humain, soit avoir une immunité et la pénétration du virus qui se heurte à cette immunité naturelle. Après, il faut être prudent. Évidemment, on ne va pas bouder cette nouvelle. Mais il faut être prudent, ni alarmiste, ni rassurant.