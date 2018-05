Beaucoup de médecins mais pas toujours au bon endroit

Dans le domaine de la santé, une étude à l'échelle nationale portant sur le nombre, l'âge et la répartition des médecins généralistes a démontré que les plus grands déserts médicaux ne sont pas en milieu rural. Effectivement, le quart des personnes concernées par la pénurie de généralistes habitent en zone périurbaine.



