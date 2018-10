Bébés nés sans main ou sans bras : Santé publique France confirme des "excès de cas" en Loire-Atlantique et en Bretagne

Dans le détail, quatre cas avaient été recensés entre 2011 et 2013 en Bretagne, et plus particulièrement à Guidel dans le Morbihan, tandis que trois cas avaient été signalés entre 2007 et 2008 en Loire Atlantique. "Dans ce contexte, l’Agence maintient avec le réseau français des registres une attention toute particulière à la survenue de nouveaux cas dans ces régions et dans le reste de la France", précise le rapport publié ce jeudi. L’objectif étant de rechercher une éventuelle exposition commune à ces cas telle qu'une prise de médicaments ou encore une exposition environnementale.





La structure REMERA, qui travaille pourtant depuis 45 ans sur le sujet, est l’un des six registres de malformations congénitales existant sur le territoire national qui collecte ces anomalies morphologiques. Après avoir enquêté dans l'Ain, cette dernière avait livré fin 2014 son rapport aux autorités. La réponse de Santé Publique France, qui a dans un premier temps contesté la méthodologie, n'était intervenue que deux ans plus tard confirmant la nécessité d'une vigilance renforcée.