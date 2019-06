Besançon : les infirmiers sont en arrêt maladie

À Besançon, tous les infirmiers de nuit se sont mis en arrêt maladie depuis le 24 juin 2019. Ceci est dû à un épuisement physique et psychologique. Sur place, un seul infirmier prend en charge dix salles de soins durant la nuit. Ces arrêts s'ajoutent à un mouvement de grève qui dure depuis six semaines, d'où l'inquiétude des patients.



