Non, le bilan du Covid aux Etats-Unis n'est pas faussé par l'ajout des décès par pneumonie ou grippe

Agrégat d'une multitude de théories complotistes démenties avec ardeur par la communauté scientifique, le "documentaire" Hold-up a donné la parole à une série d'intervenants controversés, dont un certain Silvano Trotta. Il y est présenté comme lanceur d'alerte, homéopathe, radiologue et nutritionniste, et se voit régulièrement épinglé par les services de vérification des faits pour sa propension à relayer des fake news. La dernière en date ? Le fait que les autorités de santé américaines tenteraient de gonfler artificiellement la mortalité du Covid-19 en comptabilisant parmi les morts du virus ceux dus à des pneumonies ou à des grippes. Des accusations graves, démenties à plusieurs reprises depuis cet été, mais qui ont été largement relayées en ligne ces derniers jours.

Avant de se répandre en France, cette rumeur a d'abord circulé outre-Atlantique. À tel point que plusieurs médias ont enquêté pour contredire les affirmations qui se propageaient sur les réseaux sociaux. C'est le cas de USA Today ou de l'AFP, qui a contacté le responsable des statistiques sur la mortalité au sein de l'agence publique en charge des données de santé. "Les données proviennent des certificats de décès, qui sont conçus pour ne renseigner que les informations sur les causes du décès", a-t-il lancé. "En conséquence, le Covid-19 n'est jamais censé être notifié s'il a été observé en tant que facteur accessoire."

Il faut souligner que les chiffres mis à disposition par les autorités américaines sont transparents : ils sont présentés de plusieurs manières, afin d'inclure ou non les pneumonies et/ou la grippe. Lorsque le Covid-19 est renseigné, insistent les experts, c'est uniquement car il est considéré comme la cause (ou l'une des causes) du décès. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'un patient est positif qu'il sera considéré automatiquement comme mort du Covid s'il vient à décéder. Ces accusations visant les autorités rappellent celles émises en France : on se souvient notamment que les hôpitaux auraient soi-disant voulu comptabiliser des morts supplémentaires dus au virus car cela leur aurait permis de récolter des primes supplémentaires... Des intox sur lesquelles LCI s'était penché en septembre.