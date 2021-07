BioNTech va lancer un vaccin à ARNm contre le paludisme

Pour ses tests, lancés d'ici fin 2022, BioNtech va se concentrer sur l'Afrique et "d'autres régions où la malaria est répandue". Le programme est soutenu l'Organisation mondiale de la santé, l'Union européenne et le Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine (Africa CDC). Le laboratoire allemand va notamment pouvoir profiter de l'expérience acquise lors du développement du vaccin contre le Covid-19, en association avec le géant américain Pfizer. "Nous avons construit une très grande base de données sur la sécurité" du vaccin, avec plus d'un milliard de personnes ayant reçu une injection, a expliqué Ugur Sahin. Autre point positif, BioNTech a amélioré sa technologie de transport des vaccins à des températures supérieures aux -70 degrés celsius. Des extrêmes souvent présents dans la chaîne logistique.