Bises, check... les jeunes s'affranchissent des mesures barrières : faut-il s'en inquiéter ?

Attablée dehors, dans un café parisien, Maya, 20 ans en fait d'ailleurs le constat : "Moi je sais que je suis un peu imprudente. Je fais attention avec les gens que je ne connais pas, mais avec ceux que je connais, j'ai tendance à être un peu plus laxiste. Parfois, par réflexe, je vais leur faire la bise, même si je me lave les mains par ailleurs", dit-elle au 13h de TF1.

Libérés... Délivrés. Avec le recul de l'épidémie en France, la crainte du coronavirus semble s'être envolée chez les plus jeunes. Et avec les beaux jours, le verre en plein air a repris ses droits chez les étudiants. Résultat, les terrasses sont bondées avec bien peu de distanciation physique. Il faut dire qu'après trois mois de restrictions, résister à la tentation de se retrouver semble difficile, et les vieux réflexes reviennent au galop. Même la bise est déjà de retour.

Même photographie sur la pelouse des Invalides à Paris, lieu prisé des collégiens. Ici aussi, pas question de ne pas se faire la bise ou se serrer la main. "Je n'ai plus peur. Pour moi, le virus n'est plus là ; enfin il est encore présent mais je ne pense pas que je vais l'attraper comme ça", assure Anna, 15 ans. Pour Ondine, qui a le même âge, le sentiment de n'être plus vraiment concerné est identique : "C'est vrai qu'il y a un certain relâchement surtout chez les jeunes, mais après c'est compliqué de tout respecter, et puis on se pense un peu invincible", dit-elle.

Quant à Jeremy, 14 ans, même s'il a toujours son gel avec lui, avec ses amis collégiens pas question de garder ses distances. "On sait que le virus est présent, après on ne va pas s'empêcher de vivre parce qu'il est là. Je pense qu'il va faire partie de nous ; il y a plein d'autres virus, comme la grippe, et on s'est toujours fait la bise. En plus, pour l'instant, il n'y a pas de deuxième vague", estime-t-il.

Du côté des plus sportifs, même son de cloche, sur un terrain de basket parisien, les ballons passent de main en main, sans aucun souci. "Je sais que c'est risqué après c'est un choix personnel, peut-être un peu égoïste mais c'est comme ça. Je suis retourné jouer parce que j'en avais envie", témoigne Sébastien, 21 ans.