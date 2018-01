Vous déprimez ? 4 conseils pour se remonter le moral en ce "Blue Monday"

En matière de santé mentale, croyez-le ou non mais l'alimentation compte également pour beaucoup. Ainsi selon les travaux de chercheurs américains, la junk food favoriserait la dépression. Pour en arriver à ces conclusions, les scientifiques ont implanté chez de souris "saines" des bactéries issues de la flore intestinale de souris "obèses" à cause d'une alimentation trop riche en graisses. Ils ont rapidement observé que les cobayes, précédemment en bonne santé, présentaient, en plus d'une inflammation du système digestif, des signes accrus d'anxiété et de troubles de la mémoire, et même quelques troubles obsessionnels compulsifs (TOC).





A contrario on sait que certains aliments peuvent atténuer les effets des troubles de l'humeur. Ainsi, les omégas 3, la vitamine D, les antioxydants ainsi que certains probiotiques peuvent nous faire du bien. Misez ainsi sur les poissons gras, les noix en tout genre ainsi que les fruits et légumes et les aliments fermentés tel que les yaourts, certains fromages ou même le kéfir.