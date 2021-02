Boire du vin protège-t-il vraiment du Covid-19 ? Attention, c'est totalement faux

Interrogée par France Bleu, une responsable de Vitisphère a apporté des précisions, se montrant assez prudente : "Il faut prendre du recul par rapport à cette étude car elle a été menée 'in vitro' et on sait bien que le passage 'in vivo' montre souvent des différences importantes", a-t-elle glissé. "Il ne faut pas se mettre à boire des quantités de vin phénoménales en se disant que l'on n'attrapera pas le Covid, ce n'est pas le sens de l'étude", ajoute-t-elle.

Les conditions expérimentales de cette étude ont été mises en avant également par Futura Santé : "Les acides (dont les tanins) présents dans le vin représentent trois à neuf grammes de son contenu dans un litre contre 80 grammes d'alcool en moyenne", souligne le site. "Pensez-vous alors réellement que nous puissions extrapoler les résultats d'un traitement sur des cultures de cellules avec une molécule isolée, à un dosage bien spécifique et la consommation d'une boisson complexe chez un être humain ? La réponse est évidemment non." Par ailleurs, "la structure d'un aliment est complexe et interagit avec pléthore d'autres molécules. Les doses n'ont absolument rien à voir avec celles des expériences in vitro de même que le mode d'administration", ajoute-t-il, concluant que le vin ne peut en aucun cas être considéré comme un rempart contre le virus.

Le 5 février, Vitisphère a expliqué avoir mis à jour son article : "Suite à des retours de lecteurs, le titre initial de cet article a été modifié pour mieux refléter son contenu. Soit un résultat in vitro concernant une molécule du vin." Un peu moins vendeur, certes, mais plus juste sur le plan scientifique. Il est désormais présenté ainsi : "Une nouvelle étude étaye l'hypothèse d'un effet protecteur des composés du vin contre la Covid-19". L'OMS, dans sa communication officielle, rappelle en tout cas que "la consommation d'alcool ne tuera pas le virus dans l'air inhalé". De même, "elle ne désinfectera pas votre bouche et votre gorge et ne vous donnera aucune protection contre le Covid-19".

En résumé, il est donc abusif d'interpréter les résultats de cette étude comme la preuve d'une efficacité du vin pour se prémunir du virus. Des essais in vitro sur l'acide tannique ne peuvent absolument pas être transposés à la consommation d'un verre de rouge. Le site qui a relayé ces travaux s'est d'ailleurs rendu compte qu'il les avait présentés d'une manière exagérée, modifiant le titre de son article suite à sa mise en ligne.