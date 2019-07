Boire une canette de soda par jour représente un risque pour la santé en nuisant à votre foie

Coca-Cola, Sprite, Ice Tea, Fanta... c'est désormais dès le plus jeune âge que les enfants goûtent au fameux breuvage. D'où une inquiétude grandissante du côté du corps médical. "Des parents prennent de plus en plus l'habitude de mettre du coca ou des jus dans le biberon des bébés !, s'exclame auprès du Parisien Dominique Lannes, hépato-gastroentérologue à Paris et auteur de Nash : la maladie de la malbouffe. Ils carburent au soda et ne veulent plus boire de l'eau. Les plus petits sont plus facilement addicts au sucre, une appétence innée."