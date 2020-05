Brigades anti-Covid-19 : qui aura vraiment accès à vos données si vous êtes contaminé ?

Au-delà de l'application StopCovid, dont le lancement a été reporté au début du mois de juin, la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, publiée le mardi 12 mai au Journal officiel, implique la constitution d'un système d'information recensant des données de santé non anonymisées des personnes atteintes par le virus et leur entourage. La loi prévoit désormais que ces données ne puissent être conservées plus de trois mois après leur collecte. En plus des noms et adresses, les numéros de téléphones et les adresses e-mail devront aussi être supprimées, ont pointé les Sages, relevant ainsi un flou juridique.

Ces données ne pourront pas non plus être "communiquées, sauf accord exprès, aux personnes ayant été en contact avec" une personne testée positive. En clair : les fameux "cas contacts" ne pourront pas savoir par qui ils ont été contaminés. En outre, un comité de contrôle et de liaison Covid-19 sera chargé d'évaluer régulièrement "l'apport réel des outils numériques" pour "déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l'épidémie" et de "vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles".