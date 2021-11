Bronchiolite : l'épidémie se propage partout en France, près de 1400 bébés hospitalisés en une semaine

Partout sur le territoire, cette maladie, qui touche les bébés et n'avait pas provoqué d'épidémie l'an dernier, ne cesse de remplir les services hospitaliers. Selon Santé publique France , 4189 enfants de moins de deux ans ont été vus aux urgences pour bronchiolite lors de la semaine du 25 octobre, une hausse de 25% en sept jours. Parmi eux, 3777 (90%) étaient âgés de moins d'un an.

La semaine dernière, quelque 1395 bébés ont même été hospitalisés, soit 22% de plus en une semaine. Parmi eux, une grande majorité (1289, 92%) étaient âgés de moins d'un an.

Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. La plupart du temps bénigne, elle nécessite parfois un passage aux urgences, voire une hospitalisation. Pour tenter d'endiguer l'épidémie, la présidente de la Société française de pédiatrie a récemment recommandé de "limiter les visites au cercle des adultes très proches, non malades".