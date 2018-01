VIDÉO - Bureau, métro, file d'attente... Cinq morceaux à écouter pour éviter de craquer

Tous les usagers le savent : le métro est le système de transport le plus efficace et le plus affreux des métropoles. Vous aussi, vous avez vu ces mecs chelous qui errent tels des loups solitaires à six heures du matin, ces collégiens qui rentrent ensemble façon meute au rugby pile lorsque les portes se referment, ces touristes qui refusent de se lever de leur strapontin, ce passager qui a oublié de mettre du déo, cette chanteuse qui reprend Besame Mucho façon yaourt, cette grabataire qui réclame sa place parce que "c’est-sa-place" en balançant son sac…





Aussi, aux pires heures de pointe, lorsque les palpitations cardiaques et autres céphalées de tension vous menacent, vous avez besoin de calme. Ecoutez Sigur Ros.