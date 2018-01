"Burn out" et troubles psychiques liés au travail : pourquoi la France reste à la peine

Malgré la loi de 2016, il reste très difficile de faire reconnaître un trouble psychique. D'abord, comme l'affirmait la ministre de la Santé Agnès Buzyn en octobre sur LCI, parce que le "burn out", en particulier, n'est pas considéré comme "une maladie", mais comme "un ensemble de symptômes".





Ensuite, note l'avocate Agnès Cittadini, sollicitée par LCI, "les dossiers sont particulièrement durs à monter". "Généralement, on n'arrive pas à atteindre le taux de 10% d'IPP exigé", indique cette spécialiste, auditionnée par les députés dans le cadre du rapport remis mercredi. Or, faute d'inscription au tableau des maladies professionnelles, les salariés doivent impérativement remplir ce critère. "Actuellement, c'est au salarié de prouver le lien entre son activité professionnelle et sa maladie. Ce qui est d'autant plus difficile que, souvent, il n'est plus dans l'entreprise lorsqu'il faut rassembler les documents", ajoute Agnès Cittadini. "Lorsqu'une pathologie est inscrite au tableau, on bénéficie au contraire d'une présomption de prise en charge."





L'enjeu est important pour le salarié, mais aussi pour les entreprises. Pour le salarié, la reconnaissance comme maladie professionnelle permet une prise en charge complète et, sur le plan du droit du travail, une protection plus forte contre un licenciement - l'employeur doit alors invoquer une faute grave pour licencier. Pour l'entreprise, cette reconnaissance signifie que c'est l'employeur qui est financièrement responsable de l'état de santé du salarié, et que ce n'est plus à la collectivité de payer à sa place. Si les opposants à une telle mesure évoquent une hausse supplémentaire du "coût du travail" pour l'employeur, ses défenseurs estiment qu'elle pourrait permettre, en amont, une meilleure prévention des risques psychiques en milieu professionnel. En attendant, la proposition de loi de François Ruffin a été rejetée en commission des affaires sociales.