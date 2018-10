"C'est l'angoisse", "ça me fait peur", des malades de Parkinson témoignent de la pénurie de Sinemet, indispensable à leur traitement

La pénurie à laquelle la France mais aussi de nombreux autres pays font face l'inquiète. "Ça me rappelle la dernière pénurie, fin 2017, début 2018, il a fallu que je fasse 5 ou 6 pharmacies pour en trouver une qui avait des boites en stock." Autre solution : s'appuyer sur la relation de confiance existante avec son ou sa pharmacien(ne). "Le mien m’a aidé. Chaque mois, il m’en mettait deux de côté", rapporte Elisabeth Humbert. "Mais à chaque fois, j’étais dans l’expectative et dans l’angoisse, je me demandais toujours s’il allait vraiment arriver à s’en procurer deux autres. Ça semble simple comme ça mais c’est très angoissant. C’est déjà très dur de vivre avec cette maladie, alors si en plus on a le stress de ne pas trouver son médicament…"





Pour le moment, "les malades sont plus dans le stress que dans le manque", estime Françoise Aguttes, membre de l'association France Parkinson. "Souvent les pharmaciens connaissent les malades, ils en gardent pour eux." Mais la durée de la rupture de stocks annoncée cette fois-ci - au moins six mois – pourrait corser les choses.