C'était la plus grave crise sanitaire avant le coronavirus : pourquoi la "grippe espagnole" de 1918 fut-elle aussi mortelle ?

La France vit actuellement "la plus grave crise sanitaire" qu'elle ait connue "depuis un siècle", soit depuis la grippe espagnole, a expliqué Emmanuel Macron jeudi lors de son allocution télévisée. En 1918 et 1919, ce virus tua entre 20 et 50 millions de personnes -les bilans les plus pessimistes font même état de 100 millions de morts dans le monde.