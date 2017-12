Cadeaux de Noël : ce qu'il faut faire si un enfant avale une pile bouton

"Chaque année en France, plus de 1200 visites aux urgences sont liées à l'ingestion de piles bouton". L'avertissement est émis par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), la Répression des fraudes (DGCCRF) et la Direction générale de la santé (DGS) sur les risques d'ingestion de ces piles de petite taille. À l'approche des fêtes de Noël, de nombreux jouets, qui seront sous les sapins, sont susceptibles de contenir ces fameuses piles bouton, dangereuses pour la santé.





Leur ingestion représente un grave danger, même en l'absence d'obstruction des voies respiratoires. Elles se coincent dans l'œsophage et peuvent créer des lésions en l'espace de deux heures. De manière plus dramatique, ces piles peuvent provoquer des brûlures, des hémorragies digestives et des nécroses. Les complications sont nombreuses : de l'étouffement à la perforation ou le rétrécissement de l'œsophage, sans oublier la paralysie nerveuse et l'infection du médiastin (la partie du thorax située entre les poumons). Les victimes de ces accidents domestiques sont majoritairement des enfants de moins de 5 ans.