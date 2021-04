Le calendrier vaccinal a encore changé : qui peut se faire vacciner ? avec quel vaccin ? On récapitule

Changement de planning. Lors de son allocution télévisée le 31 mars dernier, Emmanuel Macron annonçait l'ouverture des premiers rendez-vous "pour les personnes qui ont entre 60 et 70 ans" dès la mi avril et à partir de la mi-juin pour "l'ensemble des Français de moins de 50 ans". A peine 10 jours après, ces dates ont déjà changé. Olivier Véran annonce en effet ce dimanche que la vaccination sera ouverte à tous les Français de plus de 55 ans dès ce lundi 12 avril.

Depuis le 27 mars, la vaccination est ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans. Si cela est votre cas, il vous est possible de recevoir, dans un centre de vaccination, l'un des deux vaccins à ARN messager autorisé en France, celui de Pfizer/BioNtech ou celui de Moderna.

Vous avez plus de 75 ans, vivez à votre domicile et n'êtes pas encore vacciné ? Sachez que l'Assurance Maladie propose un accès prioritaire à cette tranche d'âge depuis le 31 mars en les contactant par téléphone, par SMS ou par courrier pour leur proposer d'organiser leur rendez-vous. Dans le cas où vous n'auriez pas encore été joint et que vous souhaitiez vous faire vacciner, vous pouvez prendre-rendez vous en appelant le numéro vert 0800 009 110 ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h. Il suffit de taper les 5 chiffres de votre code postal pour être mis en contact automatiquement avec le numéro de téléphone d’un centre près de votre domicile. Vous pouvez aussi entrer directement en contact avec votre mairie. Vous pourrez vous faire vacciner dans un centre de vaccination avec les vaccins produits par Pfizer/BioNtech ou Moderna.

Attention, cependant, il est possible que votre médecin vous propose également le vaccin AstraZeneca. Depuis le 2 mars en effet, il est également possible, pour les 75 ans et plus, de se faire administrer le vaccin d'AstraZeneca. L'acte pourra alors se réaliser en centre de vaccination également, mais aussi chez votre médecin traitant, en pharmacie, à domicile par un infirmier ou en cabinet infirmier.