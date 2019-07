Camion frigorifique loué pour conserver des corps à Montpellier : les explications du "Petit Forestier"

"À cause de cet afflux de corps à autopsier, les délais pour pratiquer les examens médico-légaux s’étaient rallongés ces dernières semaines, jusqu’à quinze jours, ce qui était insupportable pour les familles. Ils sont raccourcis désormais, grâce à la location de ce camion frigorifique. Ce camion ne passe pas inaperçu depuis une dizaine de jours, sur le parking de l’Institut médico-légal, au CHU Lapeyronie", écrivait lundi dernier Le Metropolitain publiant sur son site la photo sur le parking du CHU d’un camion de la société "Le Petit Forestier", plus fréquemment utilisé pour transporter de la nourriture...





Face à la forte médiatisation de cette situation qualifiée d'"exceptionnelle", l'entreprise a répondu ce mercredi, par voie de communiqué. Dans ce texte, "Le Petit forestier" confirme les faits, précisant que "le véhicule répond scrupuleusement aux standards d’une chambre froide mobile et permet au CHU de bénéficier d’une solution temporaire avec des conditions de sécurité et d’hygiène optimale pour ce type d’opérations". Plus loin, on peut y lire que "notre expertise autour du froid peut nous conduire à de rares occasions à apporter des solutions techniques aux services publics (...) Ces mises à disposition sont très encadrées et font l'objet d’une restitution contrôlée et d’une procédure de désinfection stricte."