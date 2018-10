Cancer de la prostate : 70 000 cas en France

Jean-Pierre Pernaut n'a pas caché qu'il avait un cancer de la prostate et a annoncé qu'il allait bien après son opération. La prostate est une glande qui se trouve sous la vessie chez les hommes. Elle joue des fonctions hormonale et sexuelle. Plus l'âge avance et plus elle se développe jusqu'à atteindre même la taille d'une balle de tennis. L'hypertrophie bénigne appelée "adénome de la prostate", due à son vieillissement, mais aussi le cancer de la prostate sont les deux maladies qui l'atteignent. Elles ont quasiment les mêmes symptômes. Quels sont-ils ? Que faire en cas de doute ?



Ce mardi 9 octobre 2018, le docteur Gérald Kierzek, dans sa chronique "Parlons... santé", parle du cancer de la prostate. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 09/10/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.