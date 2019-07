Cancer du col de l'utérus : la prise en charge du dépistage s'est-elle détériorée ?

Lors du dépistage du cancer du col de l'utérus, le premier examen est un prélèvement cervicovaginal, plus connu sous le nom de frottis. En cas de frottis anormal, il faut réaliser une colposcopie, un examen du col pratiqué à l'aide d'une sorte de loupe - un colposcope - après l’application de deux colorants. S'il y a des cellules anormales, elles absorbent ces colorants et deviennent ainsi visibles. Le praticien peut alors réaliser une biopsie, qui consiste à prélever des petits morceaux de tissus colorés en vue d'un examen microscopique, permettant de définir si les cellules anormales sont cancéreuses ou pré-cancéreuses.





Chaque acte médical effectué par un professionnel est représenté par un code, recensé dans la Classification commune des actes médicaux (CCAM), afin de mieux se repérer dans les facturations et remboursements de la sécurité sociale. Jusqu’à présent, l’acte médical JLQE002, qui renvoie à la colposcopie, pouvait être cumulé avec l’acte JKHA002, celui de la biopsie du col utérin. Deux examens complémentaires : la colposcopie repère le problème et la biopsie permet le diagnostic. Mais, depuis le 11 mai, les praticiens ne peuvent plus faire des feuilles de soin cumulant les deux actes. Sur les feuilles de soin électroniques, la démarche est bloquée, tandis que sur les feuilles de soin papier, tout le remboursement est rejeté par l'Assurance Maladie quelques jours plus tard.