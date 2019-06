Cancer du sang : une nouvelle arme dans le traitement

Des médecins ont découvert un traitement révolutionnaire contre des cancers du sang. Baptisée "CAR T-cells", la thérapie consiste à réinjecter au patient ses propres cellules immunitaires génétiquement modifiées pour qu'elles deviennent des tueuses de cancer. A près de 350 000 euros l'injection, cette thérapie coûte chère et peut engendrer des effets secondaires sévères. Les patients en témoignent.



