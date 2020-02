Cancer du sein : le dépistage précoce favorise le traitement

Le cancer du sein touche une femme sur huit dans l'Hexagone, avec 60.000 nouveaux cas identifiés chaque année. Même si des traitements existent, ils sont plus efficaces quand la maladie est décelée rapidement. À partir de 50 ans, le dépistage doit avoir lieu un an sur deux. Actuellement, plusieurs traitements existent et ils sont de plus en plus précis grâce à l'étude de l'ADN.