Cancer du sein : un centre de diagnostic rapide à l'institut Gustave-Roussy

JT 13H - Plus vite il est dépisté, plus vite le cancer du sein peut être traité. C'est dans cette optique que des hôpitaux se sont dotés d'un centre de diagnostic rapide.

Depuis 26 ans, une campagne de sensibilisation du dépistage du cancer du sein nommée "Octobre rose" est organisée. Chaque année, cette maladie touche près de 50 000 femmes. Dans de nombreux hôpitaux, des centres de diagnostic rapide ont vu le jour. C'est le cas de l'institut Gustave-Roussy de Villejuif (Val-de-Marne), où l'examen et le bilan se font en une matinée seulement. Un système qui permet de mettre en place un plan de traitement plus rapidement en cas de dépistage d'un cancer.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.