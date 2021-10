Cancer : un nouveau traitement prometteur contre les tumeurs à la tête et au cou ?

Cela pourrait être une découverte scientifique majeure. Lors d'un essai historique auprès de 1 000 patients, des chercheurs de l'Institute of Cancer Research (ICR) de Londres ont découvert que la combinaison de médicament d'immunothérapie entraînait une réduction de la taille des tumeurs chez les patients atteints d'un cancer de la tête et du cou en phase terminale, rapporte The Guardian.

Selon ces chercheurs, un cocktail formé par un type de médicaments appelé nivolumab et ipilimumab a déclenché "une tendance positive en matière de survie" au sein du système immunitaire de patients qui avaient des cellules cancéreuses. "Ce sont des résultats prometteurs", a déclaré au Guardian le professeur Kristian Helin, directeur général de l'ICR. "Les immunothérapies sont des traitements plus doux et plus intelligents qui peuvent apporter des avantages significatifs aux patients", a-t-elle ajouté.